Qmusic wil de komende jaren de Top 40 Awards uitbouwen tot een show als de TMF Awards. Vorig jaar werden de awards tijdens een show uitgereikt maar voor uitreiking van 10 januari organiseert de zender een awardshow met optredens. Deze show moet de komende jaren verder worden uitgebouwd.

Dave Minneboo, programmadirecteur Qmusic, voegt toe: “We hebben de ambitie om de Top 40 Awards de komende jaren uit te laten groeien tot een jaarlijks terugkerend spektakel, zoals je vroeger – in de glorietijd – de TMF Awards had. De Top 40 is dé hitlijst van Nederland, dus daaraan koppelen we prijzen die een belangrijke graadmeter zijn voor de muziekindustrie. En vooral ook een feest voor de luisteraars en trouwe fans.”

Erik de Zwart, voorzitter van de Stichting Nederlandse Top 40, laat weten: “Met de Top 40 Awards zetten we de muziekindustrie in het zonnetje in een tijd waarin het aandeel aan Nederlandse hits groter is dan ooit. De Top 40 Awards zijn publieksprijzen: er is geen jury, maar de noteringen en populariteit bezorgen de nummers en artiesten een aantal punten. Wie het hoogst scoort wint de felbegeerde award.”

De Top 40 Awards vinden op 10 januari plaats in de concertzaal bij Qmusic in Amsterdam.

Foto: Qmusic / Nicky Broos