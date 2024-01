Dennis Ruyer was vanochtend toch niet te horen op JOE. De radiomaker bedacht zich en keert terug bij zijn ‘oude liefde’ Radio 538, waar hij al 23 jaar te horen is geweest. De muziek die JOE draait, de rest van het dj-team en de terugkeer van Edwin Evers bij 538 maakten dat Dennis een overstap naar het station toch niet zag zitten.

“Ik heb een heel brede muzieksmaak”, vertelt Dennis in gesprek met Patrick Kicken. “De afgelopen tijd heb ik JOE heel veel geluisterd en op een gegeven moment dacht ik: is dit wel wat ik nu al moet doen? Dan mis ik toch de ‘Dance Smash’ of een nieuwe hit van Taylor Swift: de energie van hitradiomuziek. En Evers kwam terug bij 538. Dat zijn allemaal kleine dingen die me hebben doen bewegen om m’n contract te herzien.”

Weinig grote namen

Dennis was de eerste ‘grote naam’ die naar JOE kwam. Later stapten ook Coen en Sander over naar de radiozender van DPG Media. Maar andere grote namen bleven uit. “Kai is wel een groot talent”, zegt Dennis. Als namen zoals een Gerard Ekdom of Rob Stenders naar JOE waren gekomen, had dat volgens Dennis wel de doorslag kunnen geven om te blijven. “Ik ben heel gevoelig voor de bloedgroep mensen met wie ik werk”, zegt hij.

Ook zijn vertrouwen in Dave Minneboo, die als radiodirecteur Radio 538 weer in beter vaarwater zou hebben gebracht, heeft een rol gespeeld. “Dave heeft de afgelopen tijd veel dingen waar ik me wel aan stoorde bij 538 aangepast. Met acties bijvoorbeeld, de social media of hoe de dingen geregeld waren.”

Dennis benadrukt dat hij bij JOE alle vertrouwen van programmadirecteuren Iwan Reuvekamp en Roeland Snoeijer heeft gekregen. “Zij hebben me heel democratisch meegenomen in alles, maar mijn missie 538 is nog niet voorbij.”

Het hele gesprek tussen Dennis en Patrick Kicken:

Foto: Radio 538