Anton Griep is de winnaar van de RadioFreak Award 2021 voor Beste Nieuwslezer. De Qmusic-nieuwslezer is door het publiek verkozen, nadat zendermanagers hem eerder genomineerd hadden. Anton werd vanmiddag live in de middagshow van Domien Verschuuren verrast met het nieuws.

“Het is zo tof”, reageerde Anton zojuist live in de uitzending. “Het is een toch een stukje erkenning dat je krijgt en dat is heel fijn! Dat ik na vier jaar nieuwslezen zo’n prijs pak is geweldig. Een groter compliment kun je niet krijgen.”

Anton (35) begon zijn radiocarrière In 2004 bij Radio Winschoten. In 2007 begon hij als presentator bij Simone FM, waarna hij later ook als producer aan de gang ging bij de programma’s van Menno Barreveld en Kai Merckx op Qmusic. In juni 2017 werd Griep ook nieuwslezer op de zender.

Nominaties

Voor de awards mochten de programmaleiders van de landelijke radiostations per categorie één persoon of radiostation nomineren. Eén van de zendermanagers omschreef Anton als volgt: “Hij weet de juiste balans te vinden tussen het meedoen met de gezelligheid in het programma van Domien en toch autoriteit te houden om het nieuws te brengen.”

Naast Anton waren ook Henk Blok (Radio Veronica) en Jan van de Putte (NPO Radio 1) genomineerd. Vorig jaar ging Carmen Verheul er met de award vandoor.

Stemmen

Er werd dit jaar een recordaantal van ruim 18.000 stemmen uitgebracht voor de RadioFreak Awards. Met de RadioFreak Awards wil de redactie laten zien dat er meer is dan alleen de bekende radiogezichten. De prijzen worden uitgereikt in zes categorieën.

Door te stemmen maken bezoekers kans op een DAB+-radio van AlleKabels.nl of een RadioFreak-mok.

Andere Awards

De komende tijd worden de Awards in de overige categorieën uitgereikt. De berichtgeving lees je op onze website.

