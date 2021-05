Het Vlaamse radiostation MNM is vanmiddag ruim een half uur lang te horen geweest op de frequentie van NPO 3FM in Nederland. Timur Perlin prikte de uitzendingen door in zijn lunchprogramma.

Rond 13:15 uur had Timur luisteraar Devin aan de lijn, die in België woont en graag naar 3FM luistert. Timur gaf aan dat hij dat niet wilde hebben en dat Belgen gewoon naar Belgische zenders moeten luisteren. “Betaal jij belasting voor deze zender? Ik wil geen freeloaders in de uitzending”, zei Timur tegen de luisteraar. “Zet de radio maar uit, ik wil het niet hebben.” Hij besloot daarop de Belgische radio uit te zenden en zette MNM op.

Het bleek geen grap van een minuut, want na afloop van de plaat die op dat moment te horen was op MNM, liet Timur de zender gewoon opstaan. De jingles, presentaties van Sen De Paepe en zelfs het reclameblok waren integraal te horen op 3FM.

Na een kwartier kwam Timur heel even door de uitzending heen om te melden dat, zolang de luisteraar uit België bleef luisteren, hij Belgische radio zou blijven uitzenden. Uiteindelijk stopte de dj om tien voor twee met de grap. Inmiddels waren er allerlei berichtjes binnengekomen van luisteraars die weer gewoon 3FM wilden horen.

@Timur_Perlin wat is gaande op 3FM? — lars van der weide (@SDFLars) May 5, 2021

@3FM uh… waarom hoor ik een Belgische zender via jullie app? — Ivar (@sisao_nl) May 5, 2021

Hahahaha, ik luister vanuit Londen! Gaat @Timur_Perlin nu ook Engelse radio uitzenden #3fm — 😷 💉 Jacqs 🇪🇺 🇳🇱 🇬🇧 🌈 (@jacqs70) May 5, 2021

Foto: Nathan Reinds | NPO 3FM