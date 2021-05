De organisatie van Broadcastbeurs IBC wil in september gewoon weer in de RAI in Amsterdam doorgaan. De beurs staat gepland 10 tot en met 13 september. “We willen een veilige en succesvolle IBC2021 in the RAI”. Vorig jaar werd de beurs afgelast.

Dus gaat het plannen van het evenement gewoon door. “We volgen de ontwikkelingen over de hele wereld op de voet en zijn met belanghebbenden in gesprek voor de nodige gezondheids- en veiligheidsmaatregelen, zodat de IBC een veilige omgeving is voor bedrijven en bezoekers”, zegt de organisatie in een statement. “We hebben regelmatig contact met de gemeente Amsterdam en de RAI. Zij werken samen met het RIVM en de GGD

Er worden verschillende maatregelen getroffen. Zo moet iedereen regelmatig de handen wassen, mogen er geen handen geschud worden, mondkapjes zijn verplicht en de anderhalve meter afstand moet in acht worden gehouden. “Het kan nog zijn dat deze maatregelen veranderen richting de IBC in september.”

De IBC is de beurs voor broadcastprofessionals. Elk jaar komen er 50.000 geïnteresseerden uit landen over de hele wereld op af.