Patrick Lodiers keert terug op NPO Radio 1 met ‘De Overnachting’. In de zaterdagnacht bezoekt hij een hotelkamer in Amsterdam, waar die nacht een prominente gast logeert. Voor het slapengaan drinken ze nog iets, luisteren ze naar hun favoriete muziek, en ze praten. Over daden en dromen, praktische bezwaren en passies, over wetten en wensen. Hij vervangt hiermee ‘Onze Man in Deventer’ van Özcan Akyol.

‘De Overnachting’ was van 2010 tot en met 2017 al te horen op Radio 1. Patrick presenteerde het al tot en met 2014. Daarna werd het vervangen door ‘Onze Man in Deventer’ waar ook een persoon centraal stond. Ook dit programma keert in 2020 weer terug maar de twee programma’s zullen elkaar afwisselen.

Het programma is te horen in de nacht van zaterdag op zondag van 00:00 tot 01:00 uur.

Foto: Annemieke van der Togt