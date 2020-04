Timur Perlin roept mensen op om niet naar zijn nieuwe programma op NPO 3FM te luisteren. “Ik heb gewoon liever niet dat heel veel mensen naar me luisteren”, zegt hij in het Parool. “Dat vind ik eng. Luister gewoon niet! Of zeg het in elk geval niet tegen me.”

De dj is terug bij 3FM, waar hij sinds begin deze maand het lunchprogramma maakt. “Als ik alleen al zou zeggen ‘ik heb een erg leuk nieuw programma’, denken mensen misschien: kom, we gaan allemaal luisteren. Dan schrik ik: nee, doe dat nou niet!”

De oproep is opmerkelijk, omdat het niet zo goed gaat met 3FM. De zender schommelt al maanden rond een marktaandeel tussen de 2 en 2,5 procent, veel lager dan enkele jaren terug. Timur: “Ik wil wel luisteraars, natuurlijk. Maar het liefst precies genoeg om een lekker groepje voor leuke radio bij elkaar te hebben.”

Concessieloos

De radiomaker verliet 3FM in 2016 om te gaan ‘flierefluiten’. Hij wilde toen minimaal een jaar genieten van niets doen, al dook hij begin 2017 weer op bij NPO Radio 2.

Nu is hij weer terug bij 3FM, maar dat is niet om de luistercijfers op te krikken, zo benadrukt hij. “Welnee, zeg. Het mag best, hoor. Maar mijn enige doel is een zo leuk mogelijk radioprogramma maken. Met precies de muziek die we nu op 3FM draaien: vernieuwend en concessieloos.”

