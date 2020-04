Timur Perlin is sinds vorige week weer te horen op NPO 3FM. Eind 2016 zwaaide hij er af, maar nu maakt hij weer op werkdagen tussen 12:00 en 14:00 uur een programma op de jongerenzender. “Meteen op dag één merkte ik dat alle luisteraars in de uitzending open zijn, klaar staan en zichzelf durven te geven. De luisteraar staat precies in het leven zoals ik”, zegt de radiomaker op 3fm.nl.

De radiomaker verliet 3FM in 2016 om te gaan ‘flierefluiten’. Hij wilde toen minimaal een jaar genieten van niets doen, al dook hij begin 2017 weer op bij NPO Radio 2. Toch is er volgens de radiomaker in de voorbije 3,5 jaar dat hij niet op 3FM te horen was, niet zoveel veranderd. “Ik heb een vriend, dat is super leuk. En mijn dochter wordt ook elk jaar leuker. Verder is er niet zoveel veranderd, ik ben wel wat ouder en wijzer geworden.”

Doel bij 3FM

De dj heeft bij 3FM ook een doel voor ogen. “Ik heb de droom dat ik op de radio nog meer durf te delen van mezelf en van andere mensen. Dat we nog veel meer een groep kunnen vormen van mensen die samen aan het luisteren zijn. Maar ik ben daar nog lang niet, dat blijft een eeuwenlange battle en zoektocht.”

Timur is niet naar 3FM gekomen om de luistercijfers op te krikken, zo benadrukte hij eerder al. “Ik zie mezelf niet als de verloren zoon die even een zender komt redden. Ik kan dat ook helemaal niet. Voor mij is dit gewoon iets nieuws. 3FM is compleet veranderd sinds ik weg ben”, aldus de radiomaker onlangs tegen ANP.

Bij Timurs vertrek, in november 2016, had 3FM nog een marktaandeel van 6,4 procent. Dat cijfers ligt nu op 2,4 procent.

Foto: Annemieke van der Togt