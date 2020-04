De radiozenders in Nederland zouden alleen nog maar Nederlandse muziek moeten draaien. Daarvoor pleit Buma/Stemra, die gaat over de auteursrechten van muzikanten en artiesten. Nederlandse artiesten lopen veel inkomsten mis, nu tal van optredens vanwege het coronavirus geannuleerd zijn.

Met het initiatief van Buma/Stemra zouden de Nederlandse artiesten alsnog wat extra inkomsten krijgen, zo is het idee. Buma/Stemra benadrukt dat het niet per definitie Nederlandstalige muziek hoeft te zijn; de artiest kan ook Engelstalig zingen, zolang hij of zij maar uit Nederland komt.

Radiozenders betalen aan Buma/Stemra een bepaald bedrag wanneer zijn een nummer draaien. Dat geldt wordt vervolgens uitgekeerd aan de desbetreffende artiest. In 2019 werd zo 217 miljoen euro geïnd door Buma/Stemra.

Op Koningsdag staan veel landelijke radiozenders in het teken van de Nederlandse muziek. Maandag 27 april is van 07:00 tot 19:00 uur op de radiozenders uitsluitend Nederlands product te horen. De deelnemers zijn in elk geval de NPO Radiozenders, 100% NL, SLAM!, Radio 10, Sky Radio, Radio Veronica, KINK en Qmusic.

