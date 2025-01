Marcel de Vries gaat een marathonuitzending van 24 uur maken op SterrenNL, in de hoop daarmee stemmen te winnen om een RadioRing in de wacht te slepen. Vanaf morgen 13:00 uur is hij een etmaal lang non-stop te horen op de publieke zender, waar hij normaal gesproken alleen het ochtendprogramma presenteert.

Marcel, die ook veel voice-overwerk doet, is voor de RadioRingen genomineerd in twee categorieën: de prijs voor beste programma en voor beste presentator. In laatstgenoemde categorie heeft hij concurrentie van Domien Verschuuren (Qmusic), Emmely de Wilt (NPO Radio 2), Mattie Valk (Qmusic) en Vonneke Ritfeld (Funx).

Artiesten

In de marathonuitzending van Marcel komen ook verschillende artiesten langs en zijn er meerdere thema-uren met live muziek, aldus de zender.

Stemmen voor de ‘ringen’ kan tot 30 januari 12:00 uur. In de avond vindt vervolgens de uitreiking plaats in theater De Vorstin in Hilversum. De uitreiking is te volgen via NPO 1 Extra of via het YouTube-kanaal van AVROTROS.

Foto: Ruud Baan