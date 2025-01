Tannaz Hajeby kreeg “een paar gemene reacties” toen ze eerder deze maand met haar ochtendprogramma op NPO Radio 2 startte. Ze presenteert sinds begin dit jaar de uren tussen 6:00 en 9:00 uur in het weekend. “Ik vond de allereerste uitzending super spannend, dat moet ik eerlijk bekennen. Ik zie ook een paar gemene reacties. Maar goed, daar kijken we doorheen en hopelijk went dit zo snel mogelijk”, zei ze op Radio 2.

De eerste uitzendingen van Tannaz in het weekend op Radio 2, waar ze eerder in de nacht te horen was, zorgden voor gemengde reacties. Zo schrijven op RadioForum en onder het Instagramaccount van NPO Radio 2 meerdere luisteraars dat ze Evert Duipmans missen. Hij maakte tot eind vorig jaar het ochtendprogramma op de radiozender.

“Geen match”

Arjan Snijders, bedenker van de RadioRingen en maker van de podcast ‘Dit was de Radio’, noemde het eerder “heel raar” dat de 29-jarige Tannaz de ochtendshow op Radio 2 nu voor Omroep MAX maakt. “Als er ergens geen match tussenzit, dan is het tussen die partijen en deze vrouw. Ik gun het ze allebei van harte, maar het is een hele rare manier om te doen alsof MAX weer een rol van betekenis gaat spelen op Radio 2.”

Na het beluisteren van de eerste shows van Tannaz vindt Arjan dat er nog meer uit te halen valt. Die mening delen ook Ron Vergouwen en Harm Edens, die samen met hem de radiopodcast maken. “Tannaz maakt nu mooi carrière op Radio 2. Het is een eigenzinnige vrouw, maar dat moet er nog wat meer in. In de nacht op Radio 2 hoorde je die eigenzinnige Tannaz meer”, aldus Arjan in de podcast.

Foto: Omroep MAX | Elvin Boer