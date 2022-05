Talpa Network heeft vier nieuwe zenders uitgerold die landelijk te ontvangen zijn in de digitale ether. ‘538 Classics’, ‘Radio 10 80’s Hits’, ‘Sky Radio Nice & Easy’ en ‘Vintage Veronica’ zijn te horen op de DAB+-vergunningen die vorig jaar werden gekocht voor bijna acht ton. Het ging toen om drie vergunningen in de zogenoemde ‘laag 7’. Talpa heeft ervoor gekozen om in een lagere kwaliteit uit te zenden, waardoor het mogelijk was om vier zenders in de lucht te brengen.

Paul Römer, Managing Director Radio & TV: “Met deze vier nieuwe DAB+ kanalen vergroten we het audio-aanbod in de digitale ether en kunnen we onze luisteraars nog beter bedienen. Elk extra ‘digital-only themakanaal’ heeft een eigen doelgroep en is herkenbaar aan de eigen muziekstijl.”

538 Classics

Het eerste kanaal is gekoppeld aan Radio 538. Het radiostation bestaat dit jaar 30 jaar en heeft volgens Talpa Network een rijk verleden aan classics die vandaag de dag nog steeds een hit zijn. “Om die reden is eind vorig jaar het themakanaal ‘538 Classics’ gelanceerd. Op het kanaal zijn hits uit de 90’s, 00’s en 10’s te horen. In de afgelopen maanden is het aantal streamstarts ruim verdubbeld, waardoor het nu een eigen DAB+ frequentie krijgt om aan de behoefte van de luisteraar te voldoen.” Naast ‘538 Classics’ wordt het al bestaande ‘538 TOP 50′-kanaal vervangen voor ‘538 NonStop’.

Radio 10 80’s Hits

Talpa Network heeft veel succes met het al bestaande ‘Radio 10 60’s & 70’s Hits’ DAB+ kanaal. Uit de de NLO Streaming Audio Standaard blijkt dat de zender het best scorende themakanaal is. ‘Radio 10 80’s Hits’ heeft hetzelfde concept, maar dan met muziek uit de jaren ’80.

Sky Radio Nice & Easy

Sky Radio krijgt het themakanaal ‘Sky Radio Nice & Easy’. Daarop zijn toegankelijke pophits van de jaren ’80 tot nu te horen. Het digitale station komt naast het al bestaande DAB+ kanaal ‘Sky Radio Hits’.

Vintage Veronica

Radio Veronica krijgt het eerste DAB+ kanaal naast het hoofdkanaal: ‘Vintage Veronica’. Daarmee wil de radiozender haar roots en trouwe luisteraars eren. Op het nieuwe kanaal is de muziekhistorie van Veronica uit de late 60’s en de jaren ’70 en ’80 te horen. Ook de vormgeving en muziek zijn afkomstig uit het memorabele Veronica-tijdperk. Regelmatig zullen Veronicanen uit alle generaties te horen zijn op de digitale zender. Soms nemen de coryfeeën het station over voor een live radio-uitzending, maar ook zijn er door de Stichting Norderney aangeleverde oude programma’s en aankondigingen te horen.

