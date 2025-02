Zangduo Suzan en Freek nemen volgende week donderdag de ochtendshow van Qmusic over van Mattie Valk en Marieke Elsinga. Gisteren ging het met luisteraars over de vraag: “Met wie zou je wel eens willen ruilen?” Dit inspireerde Freek om een bericht te sturen naar Mattie, waarin hij voorstelde om samen met Suzan een keer hun ochtendshow over te nemen.

Vervolgens werd het duo gebeld in de uitzending of ze de uitdaging echt aandurfden. Hun antwoord? “Spannend, maar leuk! Wanneer dan?” Dit is 20 februari geworden en dan schuiven Suzan & Freek achter de microfoons in de Qmusic-studio.