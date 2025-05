Onder andere NPO Radio 2, 3FM, Qmusic, Veronica, 100% NL, Rijnmond, Omroep West, Den Haag FM en enkele lokale omroepen hebben zojuist het nummer ‘Lichtje branden’ gedraaid van Suzan & Freek. Daarmee willen ze het duo steunen nadat gisteren bekend werd dat zanger Freek Rikkerink uitgezaaide longkanker heeft.

Fans stuurden massaal berichtjes naar de radiostations met het verzoek om het nummer te draaien om 10:00 uur. Daarnaast hebben ze zelf het nummer gestreamd. De radiostations draaiden het nummer vlak voor tien uur. “Met veel liefde, warmte en kracht voor Suzan en Freek”, zei dj Corné Klijn op Radio 2.

Het lied komt van het album ‘Dromen in kleur’ uit 2021. De tekst van het nummer gaat over het vinden van positieve momenten en de gedachte dat mensen een lichtje voor je branden, ook in moeilijke tijden.

Freek

Het nieuws over de longkanker kwam gisteren. Door de uitzaaiingen is er geen kans meer op genezing, deelden ze. Het duo maakte ook bekend eind dit jaar hun eerste kind te verwachten. Ze zijn per direct gestopt met optreden.