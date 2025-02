‘Ouderwetse’ reclameblokken op de radio blijven de populairste manier van adverteren via audio. 88 procent van de audioreclamebestedingen werd afgelopen jaar gedaan via de reguliere radiospotjes, blijkt uit jaarcijfers van marketingorganisatie Audify.

De omzet van de radiospotjes groeide met vijf procent, naar 230 miljoen euro. Dat is wel een veel minder harde groei dan podcastreclame. Die vorm van adverteren leverde podcastmakers vorig jaar in totaal 3,7 miljoen euro op, een stijging van 25 procent.

260 miljoen euro

De reclamemarkt voor audio zit nog steeds in de lift, schrijft Audify. In totaal brachten alle verschillende vormen van reclame – van radiocommercials tot online advertenties en podcastreclames – afgelopen jaar 260 miljoen euro op. Dat is een groei van 6,5 procent. De online audioreclame in lineaire radio groeide overigens hard, met een toename van 30 procent naar 14,2 miljoen euro.

“Adverteerders weten dat audio geen bijzaak is, maar de snelste weg naar de harten én hoofden van consumenten”, zegt Liedewij Hentenaar, directeur van Audify. “Of het nu via radio, podcasts of streaming is: als je niet investeert in audio, mis je letterlijk de kans om in het hoofd van je doelgroep te zitten. En wie niet gehoord wordt, bestaat niet.”

Foto: Andrzej Rembowski via Pixabay