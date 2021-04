Sublime is gestart met het uitzenden van de Soul Top 1000. Daarin staan de beste soulplaten volgens de luisteraars van de radiozender. De plaat met de meeste stemmen is van Marvin Gaye: What’s Going On. De lijst is tot en met 23 april te beluisteren op werkdagen tussen 09.00 en 18.00 uur en in het weekend tussen 12.00 en 16.00 uur.

Papa Was A Rolling Stone van The Temptations staat op nummer 2. De Top 3 wordt compleet gemaakt door Rufus & Chaka Khan met Ain’t Nobody. De artiesten die het vaakst in de lijst staan zijn Stevie Wonder, Prince, Michael Jackson en Earth, Wind & Fire. Naast oude soulklassiekers zijn er ook recent uitgebrachte platen de lijst in gestemd. Zoals Silk Sonic (Bruno Mars & Anderson .Paak) met Leave The Door Open. Maar ook The Teskey Brothers met Hold Me. En Sault met Free.

Angelique Houtveen, radio-dj bij Sublime: “What’s Going On van Marvin Gaye op nummer 1. Het is een nummer waarvan ik hoop dat het binnenkort niet meer relevant is. Want ik snap waarom er zo veel op gestemd wordt. Er zijn nog steeds gebeurtenissen in de wereld waarvan we denken: waarom gebeurt dit? Waarom kan dit nog? Maar het nummer zelf blijf ik echt een heel goed nummer vinden.”