Sublime vanaf de Horecava in het teken van Soul en Food

Op Sublime is het komende week ‘Soul & Food Week’. De zender komt dan vanaf de Horecava, de grootste horecavakbeurs van Nederland.

Met de ‘Soul & Food Week’ wil de zender aandacht besteden aan lekker eten waar de consument, de maker en het milieu blij van worden; van tonijnsushi waar geen vis aan te pas komt, tot 3D geprinte pizza’s.

In de ochtendshow Sublime Sunrise gaat presentator Jaap Brienen in gesprek met gasten op de Horecava. In het ‘Nieuws van de Vooruitgang’ besteed de zender extra aandacht aan foodinnovatie.

Tussen 18:00 en 20:00 uur is het tijd voor de smakelijkste platen met Hans Mantel: let’s get cooking met klassiekers als Salsa Picante, Mo’ Greens Please en The Main Ingredient. Normaal is Hans in het weekend te horen op de zender.