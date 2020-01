In ‘Hoe is het met?’ interviewen we dj’s, nieuwslezers en beleidsmakers die bij een landelijk radiostation hebben gewerkt, maar nu al een tijdje vertrokken zijn.

Kees Toering was 20 jaar lang zendermanager van Radio 2 en zwaaide 8 jaar de scepter bij Radio 5 Nostalgia. De oud-zenderbaas bedacht in 1999 de Top 2000, een evenement dat uit zou groeien tot een begrip in Nederland. In het najaar van 2014 zwaaide Toering af als zendermanager van Radio 2 en Radio 5.

“Ik wilde nog wat andere dingen gaan doen in mijn werkzame leven”, zegt hij in gesprek met RadioFreak.nl. “Ik heb bij beide zenders een geweldige tijd gehad met veel successen en mooie momenten, maar het werd tijd voor iets anders.”

Wat doet u nu?

“Ik heb sinds 2015 een eigen bedrijf, dat doet aan conceptontwikkeling, project begeleiding en strategisch advies in de media. Zo was ik de laatste anderhalf jaar de projectcoördinator van Forever Radio, 100 Jaar Radio en ontwikkelde ik het concept ‘The Sound of Science’ over de relatie tussen popmuziek en wetenschappelijk onderzoek daarnaar. Het is een muzikale theater-talkshow, gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk. Het is super om daar mee bezig te zijn.”

Zowel Radio 2 als Radio 5 zijn de afgelopen jaren flink vernieuwd en verjongd. Was dat nodig?

“Ja, dat was nodig, zeker bij Radio 2. Daarom heb ik in mijn laatste jaar nog dj’s als Wouter van der Goes, Gijs Staverman en Bart Arens op de zender weten te krijgen. Je moet blijven verjongen, ook al gaat het nog zo goed.

Step by step, is dan het devies, organisch met de tijd meegaan, zodat er jongere luisteraars instromen en de ouderen niet massaal weggaan. Zo is het uiteindelijk ook gegaan, met alle positieve gevolgen van dien. Bij Radio 5 moet dat ook, maar daar kan het wat voorzichtiger, omdat die doelgroep van ouderen eenduidiger is.”

Wat vindt u van het huidige Radio 2 en Radio 5?

“Ik vind het geweldig dat het met beide zenders zo goed gaat. Radio 2 met veruit het hoogste marktaandeel en Radio 5 op zo’n 4 procent. En dat zonder FM! Wie had dat kunnen voorspellen? De grap is dat die doelstelling te lezen is in het eerste Jaarplan van die zender in 2005.”

U bedacht in 1999 de Top 2000. De lijst is ongekend populair; er luisteren jaarlijks miljoenen mensen naar. Dat moet u trots maken.

Glimlachend: “Daar ben ik zeker trots op. Ongelooflijk dat het in die 20 jaar zo succesvol is geworden en gebleven. De meest gestelde vraag aan mij is nog steeds of ik dat succes in 1999 zag aankomen. Het antwoord daarop is: nee, natuurlijk niet. Zoiets valt niet te voorspellen.”

Het Glazen Huis van 3FM was ook lang enorm populair, maar bleek toch niet onsterfelijk. Hoe zorgt Radio 2 ervoor dat zoiets niet met de Top 2000 gebeurt?

“Door organisch met de tijd mee te gaan. Niet aan de basis komen, maar wel steeds weer wat nieuwe en opvallende extensies erbij bedenken. En vooral de bal, de muziek dus, het werk laten doen. Want voor dat laatste zetten de miljoenen luisteraars de radio aan.”

Hoe blijft radio de jongere generaties, die veel meer verknocht zijn aan streamingsdiensten, dan bereiken?

“Zij zullen vooral wel live (online) radio blijven luisteren, vooral naar muziekzenders. Ik denk dat streamingsdiensten als Spotify meer en meer radiostations zullen worden en dat ze daar dan vinden wat ze zoeken. Zo blijft audio een mooie toekomst te hebben.”

Luistert u zelf nog veel naar Radio 2?

“Ik luister, vooral professioneel, naar veel verschillende zenders. Naar Radio 2 en Radio 5 nog steeds, maar ook naar commerciële en regionale stations. Ik merk wel dat ik weer meer behoefte heb gekregen aan nieuws en achtergronden. Daarin ben ik ooit zelf mijn radiocarriére begonnen. Dus Radio 1 en BNR Nieuwsradio staan nu bij mij het vaakst op.”

Tot slot: uw mooiste moment uit al die jaren radio?

Na enige tijd aarzelen: “Oef, het is lastig om er eentje uit te pikken. Ik heb in al die jaren zoveel hoogtepunten meegemaakt. Al die prijzen die we gewonnen hebben met de zenders en met al die mooie programma’s, maar ook het mogen werken met talloze fantastische radiocollega’s. Maar als ik dan toch iets moet noemen: het moment dat we het groene licht kregen om Radio 5 Nostalgia te programmeren. Niemand in Hilversum zag er toen wat in. The rest is history.”

