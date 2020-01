Armin van Buuren en Davina Michelle zijn de grootste winnaars geworden van de Top 40 Awards van Qmusic. Q-dj en Top 40-presentator Domien Verschuuren reikte awards uit in elf categorieën. Snelle werd bekroond tot Beste Nieuwkomer van 2019.

Davina Michelle sleepte de Top 40 Award voor Beste Artiest van 2019 in de wacht en samen met Marco Borsato, Armin van Buuren en John Ewbank de Top 40 Award voor Grootste Hit van 2019, met ‘Hoe Het Danst’. Davina en Armin namen de prijs in ontvangst en droegen hem op aan Marco Borsato, die er niet bij was omdat hij kampt met een burn-out.

De jaren 10

Armin van Buuren werd daarnaast bekroond tot meest succesvolle Nederlandse artiest van de jaren 10. Hij stond in het afgelopen decennium in totaal maar liefst 285 weken – opgeteld meer dan 5 jaar – in de Top 40 en laat daarbij Martin Garrix (269 weken) en Afrojack (238 weken achter zich). Gers Pardoel ontving de prijs voor Grootste Hit van de ’10s, met zijn nummer ‘Ik Neem Je Mee’. De grootste internationale hit van het decennium was ‘Happy’ van Pharrell Williams. De Beste Internationale Artiest van de ’10s was David Guetta, die Rihanna en Calvin Harris achter zich laat.

Foto: Qmusic