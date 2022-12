De Philip Bloemendal Prijs voor jonge talentvolle journalistieke presentatoren is gewonnen door radiopresentator Stephan Komduur (BNNVARA). In Beeld & Geluid ontving hij tijdens een live uitzending op NPO Radio 1 een cheque ter waarde van 3.500 euro uit handen van Sosha Duysker, de winnares van 2020. Dit bedrag kan hij besteden aan een opleiding om zich verder te professionaliseren in het vakgebied. De prijs werd voor de elfde keer uitgereikt.

Stephan (1995) is te horen bij de programma’s ‘Vroeg!’ en de ‘Nieuws BV’ op NPO Radio 1. Volgens de jury heeft hij een radiostem waar je meteen lange tijd naar wil luisteren. “En het mooie is, dat hij ook iets te zeggen heeft. Hij heeft gevoel voor wat er leeft in de samenleving. Zijn interesse beperkt zich niet tot Nederland en je hoort dat hij zich goed inleest voor een onderwerp.”

De vakjury bestaande uit voorzitter Evelien de Bruijn (programmamaakster en presentatrice), Iris van Lunenburg (presentatrice en columniste), Antoin Peeters (presentator RTL Nieuws), Winfried Baijens (presentator NOS Nieuws) en Sosha Duysker (winnaar 2020) koos begin november drie genomineerden: Merel Ek (Hart van Nederland, SBS6), Stephan Komduur en Maxime de Vries (NOS Stories).

Uit het juryrapport: “De winnaar van de Philip Bloemendal Prijs is een talent dat het best te vergelijken is met een bloem in knop, die in de komende jaren tot bloei zal komen. Mede dankzij een prijs van 3500 euro in de achterzak, om zich verder te ontwikkelen. Deze journalist is een genot voor oog en oor, vult zich als een spons met kennis en gebruikt die op de juiste momenten. De winnaar is geduldig, rustig en nieuwsgierig.”

Over de Philip Bloemendal Prijs

De tweejaarlijkse stimuleringsprijs is genoemd naar Philip Bloemendal, de in 1999 overleden legendarische presentator van het Polygoon bioscoopjournaal. Voorgaande winnaars zijn Brecht van Hulten (2002), Lucella Carasso (2004), Wouter Zwart (2006), Sofie van den Enk (2008), Ajouad El Miloudi (2010), Luuk Ikink (2012), Arman Avsaroglu (2014), Eva Cleven (2016), Saskia Houttuin (2018) en Sosha Duysker (2020).

De Stichting Philip Bloemendal Fonds, opgericht in november 2001, heeft zich met deze tweejaarlijkse stimuleringsprijs ten doel gesteld het doorgeven van kwaliteitsbesef aan nieuwe generaties journalistieke presentatoren. Effectief en zorgvuldig taalgebruik is hierbij een belangrijk criterium. In december 2011 gingen het Philip Bloemendal Fonds en Beeld & Geluid een samenwerking aan, om het voortbestaan van de talentprijs te garanderen. De prijs wordt mede ondersteund door de gemeente Hilversum en de Regionale Publieke Omroep.

Foto: Samuel van Leeuwen