Anne-Marie Rozing las gisteren voor het laatst het nieuws bij ‘Mattie & Marieke’ op Qmusic. Ze is nu met zwangerschapsverlof en zal in die periode vervangen worden door Danny Vos. Hij is al op vrijdagochtend te horen als Mattie de ochtendshow maakt met Kai Merckx.

Danny werkt sinds 2021 bij Qmusic en was eerder werkzaam bij regionale omroep Oost. Wanneer Anne-Marie weer terugkomt en of ze dan weer alle dagen gaat lezen is nog niet duidelijk. De zender heeft hier nog geen informatie over gegeven.

Foto: Qmusic/Ben Verveld