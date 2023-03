Bij de NOS is spoedoverleg tussen de directie en hoofdredactie van NOS Sport, meldt het AD. De NOS bevestigt dat de directie vandaag bij elkaar is komt. Aanleiding zijn de onthullingen van de Volkskrant over een slechte werkcultuur en grensoverschrijdend gedrag bij de sportredactie van de NOS. Eerder werd al aangekondigd dat de hoofdredactie van NOS Sport ‘op termijn’ opstapt, ‘om de continuïteit van de sportverslaggeving te waarborgen’.

In de Volkskrant doen 32 medewerkers, oud-medewerkers en andere betrokkenen hun verhaal over de werkcultuur op de vloer van NOS Sport in de afgelopen jaren. Meest prominent doet oud-presentatrice Aïcha Marghadi dat. Zij schetst een beeld van pesten, racisme en haantjes gedrag. De vierkoppige hoofdredactie onder leiding van Maarten Nooter zou alle signalen hebben genegeerd en zo kon de werkcultuur jaren blijven bestaan.

Prominente tv-gezichten als Tom Egbers en Jack van Gelder krijgen er van langs. Of Tom Egbers dit weekend te zien zal zijn bij Studio Sport, kon een woordvoerder van de NOS nog niet zeggen. Namen van radio-presentatoren of verslaggevers zijn niet genoemd.

Oud-presentatrice Aïcha Marghadi liet vandaag via een instagrambericht weten dat ze haar verhaal in de Volkskrant onder meer heeft gedaan in de hoop dat er ‘een meer tolerante en respectvolle generatie voortgebracht wordt’.

Verslaggever

Het rommelt al langer bij de NOS. Eerder werd al onderzoek gedaan naar grensoverschrijdend gedrag van een verslaggever. Over de uitkomsten is niks gezegd, maar de verslaggever van NPO Radio 1 en NOS op 3 is wel ontslagen.

Later werd bekend dat de NPO het onderzoek naar de werkcultuur achter de schermen bij DWDD uit heeft gebreid naar de hele publieke omroep. “De Onderzoekscommissie Gedrag en Cultuur Omroepen onder voorzitterschap van Martin van Rijn neemt dit mee in haar onderzoek”, zegt staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media over de misstanden bij de NOS. “Ik roep medewerkers, ook voormalige, op om zich te melden bij de commissie-Van Rijn zodat hun signalen daar ook worden gehoord.”

Foto: RadioFreak