Klaske Tameling, zendermanager van NPO Radio 1, wil dat er minder herhaald wordt op de zender. Radio 1 toerde vorige maand door het land en vroeg luisteraars wat er beter kan. “Een ding dat we terugkregen, is dat mensen ervaren dat er veel herhaling zit op de zender. Dat we het nieuws op verschillende manieren de hele dag door rondpompen op de zender, om het even oneerbiedig te zeggen. Ik vind dat wel een belangrijk aandachtspunt”, zegt Klaske in ‘BM Talk’ van Broadcast Magazine.

De zendermanager gaat met de kritiek aan de slag. “Juist omdat we met dertien omroepen zijn en al die omroepen hun eigen achterban, missie en profiel hebben. Ik denk dat we dat beter kunnen benutten, zodat de luisteraars nog meer verschillende geluiden horen op de zender”, vertelt Klaske. Ook wil ze voorkomen dat Radio 1 belangrijke onderwerpen mist. “Of bepaalde patronen in de samenleving die we niet zien.”

Een ander punt van kritiek is dat nieuwsprogramma’s op Radio 1 soms onderbroken worden door sport, bijvoorbeeld voor korte updates. “Maar je ontkomt er niet aan bij grote sportevenementen”, zegt Klaske daarover. “We zijn een nieuws- en sportzender, maar daar is niet altijd iedereen even tevreden mee.”

Het gesprek met Klaske:

Foto: NPO