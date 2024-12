De Raad van Toezicht van de NTR is opgestapt. Ze geven aan ‘een aanzienlijk aantal meldingen van serieuze aard’ te hebben doorgekregen van onderzoekers over mediadirecteur Willemijn Francissen, meldt het AD. Voorzitter Roos Vermeij zet dat er een apart onderzoek moet plaatsvinden naar de rol van het gedrag van de mediadirecteur, maar daar willen ze zelf geen opdracht toe geven. “Het is in onze ogen beter als dat onderzoek wordt begeleid door nieuwe toezichthouders.”

Na het rapport van de Commissie Van Rijn begin dit jaar naar gedrag en cultuur binnen de omroepen, kwam er een onderzoek van de Raad van Toezicht naar de gang van zaken bij de NTR. Zolang dat zou lopen deed mediadirecteur Francissen een stapje terug. Maar het onderzoek liep mis door technische blunders bij de uitvoerder. Daarop werd in oktober gemeld dat er een nieuw onderzoek zou komen door onderzoeksbureau Decoz & Co, maar ook dat Francissen uiterlijk 1 december zou terugkeren.

Nieuw onderzoek

Van dat nieuwe onderzoek is een tussentijdse rapportage gekomen, waardoor de Raad van Toezicht nu opstapt. In een interne mail schrijven ze: ‘Zij geven aan een aanzienlijk aantal meldingen van serieuze aard te hebben gekregen over de mediadirecteur. En de RvT heeft het advies gekregen een feitenonderzoek op te starten naar de rol en het gedrag van de mediadirecteur.’ Ze zetten erbij dat gezien de ernst van het bericht, de terugkeer van Francissen per 1 december op de werkvloer ‘onwenselijk’ is.

Richting de medewerkers van de NTR gaat de Raad van Toezicht door het stof. ‘Wij hebben geconcludeerd dat we onvoldoende in beeld hebben gehad wat er binnen de NTR speelde en nog speelt. We hebben gezamenlijk geconcludeerd dat wij onze verantwoordelijkheid moeten nemen voor het feit dat verbetering van de NTR-cultuur te lang op zich heeft laten wachten. Door op te stappen, maken wij de weg vrij voor anderen om deze verbetering echt in gang te zetten.’

Willemijn Francissen was voor het AD niet bereikbaar voor commentaar.

Foto: RadioFreak