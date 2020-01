Op NPO 3FM is vanavond een speciale uitzending te horen die in het teken staat van online seksueel grensoverschrijdend gedrag. BNNVARA en 3FM zenden het programma uit vanwege de berichtgeving rondom Kaj van der Ree, die door meerdere vrouwen beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Zowel 3FM als BNNVARA heeft inmiddels gebroken met de presentator. ‘We willen bij 3FM, net als alle andere betrokken partijen, nogmaals benadrukken dat we erg geschrokken zijn’, schrijft de zender.

Special

Op het voormalige tijdslot van Kaj, tussen 22:00 uur en middernacht, presenteert Eva Koreman vanavond de speciale uitzending. ‘Tijdens deze uitzending willen we een open gesprek voeren met deskundigen en luisteraars. Iedereen die vragen heeft of ervaringen wil delen over online seksualiteit, is welkom bij 3FM’, aldus het station.

Mensen die slachtoffer zijn geworden van (online) seksueel grensoverschrijdend gedrag en hun ervaring willen delen, kunnen dat laten weten via de site van 3FM.

Foto: RadioFreak