Het ANP vindt het ‘een gerechtvaardigde gedachte’ om financiële steun te krijgen van andere partijen, zoals bijvoorbeeld de overheid. In een open brief vraagt CEO Martijn Bennis zich af of de financiering van het ANP uitsluitend moet rusten op de schouders van een aantal grote uitgevers. “Als het persbureau meer doet dan een economische functie vervullen – en ik ben daarvan overtuigd – dan is medefinanciering vanuit andere bronnen een gerechtvaardigde gedachte”, schrijft hij.

Waar het ANP vroeger tientallen klanten had, zijn er nu nog een aantal grote partijen overgebleven: DPG Media, Mediahuis, RTL, Talpa Network en de NPO. Daarin schuilt een gevaar, stelt Bennis. “Geen van deze vijf is voor zijn voortbestaan afhankelijk van het ANP, maar elk van deze partijen is cruciaal voor het voortbestaan van het ANP als persbureau. “De vijf uitgeefhuizen betalen een groot deel van de kosten voor de dagelijks 250 nieuwsberichten, de honderden nieuwsfoto’s en de nieuwsagenda.”

John de Mol

Het ANP verzorgt voor veel landelijke radiostations het nieuws, van 100% NL en SLAM! tot de late uren op Radio 538 en Qmusic. Het persbureau werd in 2018 gekocht door John de Mols Talpa Network. NU.nl, dat wordt overgenomen door DPG Media, maakte onlangs al bekend te stoppen met het ANP. Daarmee verliest het persbureau een belangrijke klant.

Dennis stelt dat het ANP een functie heeft ‘voor de gehele maatschappij’. “Nieuwsfeiten kun je ook moeilijk beschermen, ze zijn beschikbaar zodra ze gepubliceerd zijn. Het eventueel verdwijnen van een persbureau is daarmee niet alleen een bedreiging voor de bestaande nieuwsuitgevers maar – ik zet het bewust een beetje fors aan – voor de kwaliteit van de Nederlandse democratie.”