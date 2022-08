SLAM! verandert de eigen slogan ‘Play music, play life’ naar ‘Boost your life’. De jongerenzender lanceert daarbij een uitgebreide mediacampagne. Ook is de audiovormgeving van SLAM op de schop gegaan. “De campagne zet de doelgroep aan om samen met SLAM het leven keihard te boosten. Deze campagne wordt uitgerold op tv, online, social, print en Out of Home”, aldus het station.

De vorige slogan stamde uit 2015, toen SLAM!FM veranderde in SLAM!. “SLAM boost het leven. Daar is het merk groot mee geworden en die belofte gaat het station nu nog steviger benadrukken, met de uitgesproken pop en dance muziekmix, spraakmakende content, unieke acties en met deze nieuwe campagne”, schrijft de zender.

Ook de audiovormgeving van SLAM is nieuw:

Chiel de Leeuw, marketingdirecteur van SLAM: “Alles draait bij SLAM om positieve energie. Dat is voor ons vanzelfsprekend en dat moeten we ons publiek dan natuurlijk ook heel expliciet vertellen. We hebben de afgelopen tijd gebruikt om het verhaal van SLAM aan te scherpen. We haten saaiheid en hebben een hekel aan heilige huisjes. We willen alles uit het leven halen, we zoeken de rand op, willen dansen, sjansen.”