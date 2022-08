Als Johan Derksen de radio aanzet en luistert naar een van de landelijke stations, dan lopen de rillingen over zijn rug. Dat zegt de presentator tegen persbureau ANP. “Radio in Nederland is het feest van de wansmaak”, zegt hij. Johan is vanaf vanavond te horen met zijn eigen programma op Radio Veronica.

Derksen vindt de de verschillende radiostations veel te veel op elkaar lijken. “Alle radioshows hebben hetzelfde format met lachen en leuk doen. Die mensen voeren allemaal een one-man-show op. Het zijn cabaretiers die zinloze gesprekken voeren met Miep uit Meppel. Ze doen er alles aan om de show te stelen en muziek is slechts een niet-relevante omlijsting daarvan.”

Ook is er volgens Derksen te veel aandacht voor populaire popmuziek. “Het is namelijk niet zo dat hitmuziek leuk is om aan te horen. Je krijgt de hele dag die bullshit over je heen, terwijl er elke dag fantastische albums worden gemaakt. Maar die hoor je nooit.”

In zijn programma op Radio Veronica, dat vanavond dus start, is een mix van blues, americana, soul, country, gospel en rock te horen. “In dat kader ben ik wel uniek, want bij mij draait het om de muziek. Muziek is de hoofdzaak en ik ben maar een figurant.”

Foto: RTV Drenthe