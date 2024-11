Op Sky Radio is vanaf vandaag uitsluitend kerstmuziek te horen. De Talpa-zender is weer omgedoopt tot ‘The Christmas Station’. Andrew Ridgeley, van Wham!, gaf vanochtend samen met de Sky Radio-kerstman het startschot voor de kerstweken. De non-stop kerstmuziek bezorgt Sky elk jaar hoge luistercijfers.

Sky zendt dit jaar ook weer de ‘Christmas Top 50’ uit, de lijst met de populairste kerstnummers. Luisteraars kunnen vanaf 6 december via de website van de non-stop zender stemmen op hun favoriete platen. De kerst top 50 wordt dit jaar maar liefst vijf keer uitgezonden:

Woensdag 20 december van 10:00 tot 14:00 uur

Zondag 24 december van 14:00 tot 18:00 uur

Maandag 25 december van 13:00 tot 16:00 uur

“We zijn trots dat we een icoon als Andrew Ridgeley van Wham! bereid hebben gevonden om The Christmas Station officieel te openen”, zegt Uunco Cerfontaine, radiodirecteur van Sky Radio. “Een droomaftrap van het kerstseizoen waarbij we de magie van kerst met onze luisteraars kunnen delen. Daarnaast begint vandaag onze bekende Disneyland Paris kerstactie, dus dit is het startsein van de leukste tijd van het jaar waarin we Nederland weer in de ultieme kerststemming brengen.”

Foto: RadioFreak.nl