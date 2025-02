Sebastiaan Ockhuysen heeft na afloop van het RadioRing Gala donderdagavond zijn uitzending op NPO 3FM met dubbele tong gepresenteerd. Hij ging daarin minutenlang los over het diversiteitsbeleid van president Trump. 3FM heeft de betreffende uitzending inmiddels offline gehaald. Sebastiaan ontkende zelf overigens dat hij “gezopen had”.

“Het was een RadioRing Gala. Jan-Willem, van harte jonge”, zei Sebastiaan in zijn nachtprogramma, om vervolgens in lachen uit te breken. Een luisteraar die inbelde, vroeg of de 3FM-dj een leuk feestje had gehad. “Ik ben prima scherp”, zei Sebastiaan.

“Het komt niet vaak voor dat ik met m’n mond vol tanden sta”, reageerde de luisteraar. “Gelukkig luistert je baas niet mee, dus dat scheelt. Ik vind wel dat je, gezien het huidige beleid bij de NPO, je lekker je show mag blijven maken. Ongeacht wat je gezopen hebt.”

Een fragment uit de uitzending wordt via sociale media volop gedeeld:

Foto: NPO 3FM