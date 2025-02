Wim van Helden was vanochtend voor het eerst sinds afgelopen zomer weer te horen op Qmusic. Hij viel tussen 7:00 en 9:00 uur in voor het ochtendprogramma van Jorien Renkema. Daarmee lijkt Wim langzaam weer terug te keren bij de zender.

In september maakte Wim bekend dat hij niet op Qmusic te horen was vanwege familieomstandigheden. Zijn vriendin werd een jaar geleden ernstig ziek. “Mijn leven staat volledig op z’n kop”, schreef Wim afgelopen september. De dj wilde “een pas op de plaats maken” en was sinds juni vorig jaar niet meer te horen op Qmusic. Vanochtend keerde hij na zeven maanden terug bij de zender.

Eerder liet Qmusic weten dat Wim van een lange vakantie genoot, maar later bleek er toch meer aan de hand. Het is niet duidelijk hoe het nu met zijn vriendin gaat. Evenmin is bekend wanneer Wim weer volledig terugkeert bij Qmusic. Hij presenteert er normaalgesproken een middagprogramma, tussen 13:00 en 16:00 uur.

Foto: Qmusic