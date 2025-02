Wilfred Genee was gisteravond wat later bij zijn programma Vandaag Inside aanwezig. In een bijgebouw naast het huis van de presentator in Soest was brand uitgebroken.

Zichtbaar aangeslagen vertelde hij over de brand. “De brandweer zei dat het brandmeester was, dus ik kan daar nu niet zoveel doen.” Hij zegt dat de brand gelukkig niet in zijn woning is ontstaan. “Maar het is wel het gebouw ernaast, dus het kan zo misgaan natuurlijk.”

Naast het tv-programma presenteert Wilfred Genee ook ‘The Friday Move’ op BNR. Dat duurde gisteren tot 18.30 uur, maar de brand werd om 20.15 uur ontdekt. Zijn gezin is flink geschrokken van de brand, maar er is niemand gewond geraakt.

Genee zei in de uitzending op SBS6 dat het niet de eerste keer is dat er bij zijn huis brand uitbreekt. “We hebben het twee jaar geleden ook al gehad, dat de keuken in de fik stond. Dus het is echt zo’n associatie, weet je wel.”

Foto: William Rutten