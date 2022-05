Sander Lantinga is niet te spreken over de uitspraken van Ruud de Wild, die afgelopen week zei dat ‘de rek eruit is’ bij ‘De Coen en Sander Show’ op Radio 538. “Ruud de Wild, over verzuurde dj’s gesproken, daar heb je er eentje. Na zeven jaar heeft hij er nog steeds moeite mee dat wij op zijn plek zijn gaan zitten. Over rek eruit: hij kan ook naar zijn eigen programma kijken”, zei Sander vanmiddag in ‘De Perstribune’ op NPO Radio 1.

Afgelopen woensdag werd bekend dat ‘De Coen & Sander Show’ stopt in de huidige vorm. Het programma is na de zomer nog maar één keer per week te horen op Radio 538. “Je kunt nooit honderd procent van de Nederlandse bevolking tevreden houden. Maar Ruud de Wild haalt ons al zeven jaar lang in elk interview weer aan. Wees eens niet zo zuur man, zo gaan die dingen gewoon. Zeven jaar lang reageerden we niet, dus dan vind ik nu het moment om weleens te reageren.”

Sander over de uitspraken van Ruud de Wild:

Sentimenteel

Na 16 jaar is ‘De Coen & Sander Show’ straks niet meer dagelijks te horen op de radio. Het maakt Sander sentimenteel. “Het is wel een meewarig gevoel. We gaan richting het einde, over drie weken is de laatste. Ook qua emoties gaat het alle kanten op. Wij wisten dit al langere tijd, dus nu is er wel enige vorm van opluchting.”

De twee kregen afgelopen week veel reacties. “Veel mensen snapten het niet. Dan kan je heel verzuurd gaan doen, maar dat zijn we niet. We krijgen toch weer mooie, nieuwe kansen. We blijven als duo bestaan. Het is enorm cliché, maar er gaat een deurtje dicht en ergens anders gaat weer een deurtje open.”

Sander verhuist een verdieping hoger in het Talpa-pand: hij gaat de middagshow op Radio Veronica presenteren. “Ik ga mezelf weer uitdagen, ik ga mezelf opnieuw uitvinden. Het is tijd voor Sander 2.0. Daar heb ik echt heel veel zin in.”

Foto: Radio 538