Alle ochtendshows op de radio die vrijdag om precies 08:45 uur ‘You Never Walk Alone’ draaien. Als het aan Sander Hoogendoorn ligt, gaat dat gebeuren. De 3FM-dj opperde het idee vanochtend in zijn ochtendshow, om daarmee samen op te trekken in de coronacrisis. Onder meer NPO Radio 1, NPO Radio 2, 100% NL, Radio Veronica en Radio 10 hebben al toegezegd mee te gaan doen.

Sander bedacht het initiatief naar aanleiding van de speech van Mark Rutte gisteravond. “We moeten met zijn allen de schouders eronder zetten om eruit te komen. Met dit soort dingen gaat het gewoon over de grenzen van de zenders heen”, aldus de 3FM-dj.

Jeroen Kijk in de Vegte, presentator van het ochtendprogramma op Radio 2, reageerde enthousiast op het idee. “Ik voelde ‘m meteen al binnenkomen. Ineens heeft het zo’n betekenis, die plaat”, zei Jeroen over ‘You Never Walk Alone’.

Ook 100% NL is al binnenboord. “Wat een goed idee en natuurlijk zijn wij van de partij”, laat dj Barry Paf weten.

Foto: NPO 3FM | Tom van Huisstede