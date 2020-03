Jo van Egmond, nieuwslezer op Radio 538, is in verwachting van haar eerste kindje. Dat maakte ze gistermiddag bekend in ‘De Coen & Sander Show’. “Ik ben nu 14 weken zwanger, maar de pens is al echt aanwezig”, vertelde Jo.

Ze maakte het nieuws live in de uitzending op 538 bekend. “Geen kussen en geen knuffels, dat doen we over drie weken wel”, aldus Jo, die sinds het najaar van 2017 het nieuws leest in de middaguren van 538.

Eerder werkte Jo als parlementair verslaggever voor Goedemorgen Nederland, was ze actief bij AT5 en werkte ze als journalist achter de schermen bij RTL Nieuws.

Jo heeft overigens een relatie met Martijn Biemans, die eerder ook bij Radio 538 werkte. Hij is nu dj en muzieksamensteller bij Qmusic.

En toen had @Jovanegmond ineens zelf (heel leuk!) nieuws… 👶🍼 pic.twitter.com/Nhw0Kjl4G3 — De Coen en Sander Show (@coenensander) March 16, 2020

Foto: William Rutten | Radio 538