Veel (meer) reacties van luisteraars, die de hele dag door binnen blijven stromen. Om hun verhaal te doen, om elkaar te helpen en om elkaar een hart onder de riem te steken tijdens de coronacrisis. Radio verbindt in deze tijden, stellen meerdere radio-dj’s van de landelijke radiostations. “Wat ik in mijn middagprogramma heb gemerkt, is dat mensen nog meer open zijn normaal”, zegt Qmusic-dj Domien Verschuuren.

Volgens Domien komen er niet alleen tijdens zijn middagshow, maar de hele dag door bijzondere verhalen binnen. “Niet één zinnetje, maar echt verhalen van hoe mensen zich voelen en aan wie ze denken. Dat is bijzonder om te zien. Ik denk dat radio in deze tijd echt een verschil kan maken. We mogen elkaar niet fysiek opzoeken, maar dankzij radio zijn we eigenlijk dichterbij dan ooit.”

Luisteraar met corona

Ook bij NPO Radio 2 komen ‘heel veel reacties binnen’, ziet Bart Arens. “Van mensen die vragen hebben over het coronavirus, die hulp willen bieden aan een ander, die iemand een hart onder de riem willen steken.”

Bart had gisterochtend in zijn programma ‘Aan de Slag’ een coronapatiënte aan de lijn. “Onze inbox stroomde vol met berichten van mensen die haar sterkte wilden wensen.”

“Ik ben echt gevloerd”, zei luisteraar Linda:

Items rondom coronacrisis

Veel zenders hebben speciale items rondom het coronavirus. Zo vraagt Bart Arens deze week elke dag een artiest om een liedje te maken voor een bepaalde groep mensen die het nodig heeft. “We bellen ze even na negen uur op en overvallen ze met de vraag. Vlak voor 12 uur moet het eindresultaat al te horen zijn”, aldus Bart.

Alain Clark maakte gisteren het eerste nummer, voor het zorgpersoneel. De Radio 2-dj: “Deze is inmiddels al meer dan anderhalf miljoen keer bekeken op Facebook. Met dat soort initiatieven merk je zeker de verbindende kracht die radio heeft.”

Bekijk de video van Alain Clark hieronder:

Shout out

Bij Qmusic kunnen luisteraars sinds gisteren een ‘shout out’ doen. Domien: “Je kiest een liedje uit onze Q-Top 1000 uit en draagt ‘m op aan iemand die dat verdient. Dat kan je beste vriendin die in de zorg werkt zijn, of juist iemand die sinds zondag z’n horecazaak verplicht moet dichthouden. Volgens mij is er geen betere manier om je waardering uit te spreken dan met muziek. Dat zien we ook in het aantal reacties, die stromen de hele dag door binnen.”

Ook bij 3FM wordt opgeroepen tot verbondenheid. Zo kwam Sander Hoogendoorn vanochtend met het initiatief om aankomende vrijdag om 08:45 uur op alle radiozenders ‘You Never Walk Alone te draaien’. Veel stations hebben al toegezegd mee te zullen doen.

Foto: AVROTROS | Elvin Boer