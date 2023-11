Qmusic is NPO Radio 2 voorbij en is de nieuwe marktleider. Dat blijkt uit de nieuwe luistercijfers over week 46 van NMO. Qmusic zond vorige week de Q-Top 1000 uit en wint fors. De zender krijgt er 1,4 procentpunt marktaandeel bij. NPO Radio 2 levert juist in: -0,4 procentpunt.

Opvallend is dat Radio 538 wegzakt. Waar de zender in week 45 nog in de lift zat, levert het nu flink in: 1,4 procentpunt in de min. 538 zakt daarmee van plek vier naar plek zes. Ook NPO Radio 1 daalt met 0,9 procentpunt sterk. NPO 3FM blijft kwakkelen en zit nu op 1,6 procent marktaandeel, 0,2 procentpunt minder dan in week 45.