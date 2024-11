De dertien regionale omroepen en koepelorganisatie RPO ontvangen volgend jaar in totaal ruim 191 miljoen euro subsidie. Dat is vier miljoen euro meer dan dit jaar, blijkt uit de begroting voor 2025. Omroep Brabant ontvangt de meeste subsidie: ruim 21 miljoen euro. Omroep Gelderland volgt op de tweede plaats, met een bedrag van 20,5 miljoen euro.

Het subsidiebedrag is niet het totale budget van de regionale omroepen. Zo heeft een regionale omroep vaak ook miljoenen euro’s per jaar aan reclame-inkomsten en aan andere vormen van subsidie, bijvoorbeeld via projecten van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. De genoemde ruim 191 miljoen euro gaat dus om het toegezegde subsidiebedrag voor 2025 van het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Media (OCW).

Verschillen per omroep

Hoeveel subsidie een regionale omroep ontvangt, hangt onder meer af van het inwoneraantal. Hoe meer inwoners een provincie heeft, hoe meer subsidie de regionale omroep krijgt. Dat is ook de reden waarom Omroep Brabant (Brabant telt ruim 2,6 miljoen inwoners) en Omroep Gelderland (met 2,1 miljoen inwoners) de meeste subsidie ontvangen.

De omroepen in het dunbevolktere Friesland en Zeeland moeten het met miljoenen euro’s minder doen. Zo gaat er volgend jaar ruim 11,6 miljoen euro naar RTV Drenthe en een kleine 11 miljoen euro naar Omroep Zeeland.

Koepelorganisatie RPO ontvangt in 2025 een kleine 9 miljoen euro. Die organisatie regelt onder meer cursussen voor medewerkers van de regionale omroepen. Ook houdt het jaarlijks de ‘Regiohelden Awards’. Dat zijn de prijzen voor beste journalistieke producties en talenten van de regio.

Lager dan landelijk

Het subsidiebedrag dat een regionale omroep krijgt, is wel een stuk lager dan dat van bijvoorbeeld de NOS. De landelijke nieuwsomroep ontvangt volgend jaar 149 miljoen euro aan staatssteun. De totale begroting van de NPO voor 2025 bedraagt 1,1 miljard euro.

Foto: Omroep Brabant