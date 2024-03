RTV Noord gaat na twintig jaar verhuizen, maar blijft in de stad Groningen

RTV Noord gaat volgend jaar verhuizen. Na twintig jaar in de Mediacentrale in Groningen, ziet de omroep in bedrijfsverzamelgebouw Meerwold, aan de rand van de stad bij het Paterswoldsemeer, de ideale locatie voor de toekomst. Het huidige onderkomen is volgens RTV Noord “onpraktisch en daarmee inefficiënt” geworden doordat over de voorbije jaren oppervlakte is afgestoten vanwege bezuinigingen. Ook loopt de huurtermijn af.

RTV Noord-directeur Nina Nomden is sinds haar aantreden in 2022 bezig met mogelijke nieuwe locaties, zegt ze op de site van de regionale omroep. “Het werd al snel duidelijk dat we toe zijn aan een nieuwe locatie die beter aansluit bij onze ambities en groei. We zijn daarom op zoek gegaan naar een gebouw waarmee we voor de toekomst een goede plek krijgen en dat past bij onze financiële mogelijkheden.”

Het nieuwe onderkomen is volgens Nomden “goed ingericht” op het veranderende medialandschap. “Traditionele media als radio en tv komen steeds meer onder druk te staan. Deze digitale transitie vraagt om een andere werkwijze”, zegt ze. Volgens Nomden zijn de medewerkers blij met de nieuwe locatie, waar RTV Noord vanaf volgend jaar zomer hoopt te zitten.