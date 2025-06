RTV Noord is verhuisd. De regionale omroep van Groningen en daarmee ook Radio Noord, is vanaf deze week te vinden in bedrijfsverzamelgebouw Meerwold, ten zuiden van de stad Groningen. Gisteren werd er de eerste radio-uitzending gemaakt.

RTV Noord was twintig jaar lang gehuisvest in de Mediacentrale, maar het contract daar liep af. En dus ging de regionale omroep op zoek naar een nieuw onderkomen. “Het is niet zo gemakkelijk om een omroep te verhuizen. Maar we zijn blij dat we hier in Meerwold terecht zijn gekomen”, zegt directeur Nina Nomden op de site van RTV Noord.

Ze is verheugd met de nieuwe locatie, die ook vlak bij het Paterswoldsemeer ligt. “We zijn er natuurlijk niet alleen voor de stad, maar voor de hele provincie. Vanaf hier rijden we zo de snelweg op en kunnen we overal naartoe rijden. We zitten dichtbij de stad en kunnen hier goed parkeren. Beter had het niet gekund”, aldus Nomden.

Foto: RTV Noord