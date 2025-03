Gerda Bosman start op 1 juni als hoofdredacteur bij RTV Noord. Ze is nu hoofdredacteur wetenschap bij de NTR, komt uit Drenthe en woont nu in Friesland. Gerda Bosman volgt Luuk Sijbring op die eind 2023 opstapte. Tot nu toe heeft directeur Nina Nomden het hoofdredacteurschap waargenomen.

Gerda Bosman: “RTV Noord is een begrip, niet alleen in Groningen, maar ook ver daarbuiten. De omroep heeft een trouw en betrokken publiek – een geweldige basis om verder op te bouwen. Ik kijk ernaar uit om samen met het team de vertrouwde kijkers en luisteraars te blijven bedienen en tegelijkertijd nieuwe doelgroepen aan te spreken. Door verhalen op verschillende platforms te vertellen en de verschillende kanalen innovatief in te zetten, kunnen we die band met het publiek nog verder versterken. Een mooie uitdaging in de digitale transitie van RTV Noord, een proces waar ik graag aan bijdraag in mijn nieuwe rol. Verandering is de enige constante – dat geldt niet alleen voor de NTR, maar ook voor RTV Noord.”

Directeur Nina Nomden van RTV Noord: “Met de komst van Gerda halen we een bevlogen en deskundige hoofdredacteur binnen. Haar leiderschap zal bijdragen aan onze journalistieke kwaliteit, digitale innovatie en regionale samenwerking. RTV Noord blijft zo dé bron voor onafhankelijk en betrouwbaar nieuws en cultuur voor alle Groningers. Ik ben blij dat zij ons team komt versterken!”

Foto: RTV Noord