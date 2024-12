Sander Fransen (54) wordt de nieuwe directeur van Rijnmond, de regionale omroep voor het zuidelijke deel van Zuid-Holland. Hij volgt Bert Klaver op, die sinds 2016 leiding geeft aan de regionale omroep. Sander start op 1 maart 2025 als nieuwe directeur.

“Met het volste vertrouwen verwelkomen we Sander in zijn nieuwe rol”, zegt Ali Bouchrit, voorzitter van de raad van toezicht van Rijmond. “Zijn bewezen expertise in digitale transformatie en innovatie stelt hem in staat om de uitdagingen binnen onze sector succesvol aan te pakken. Daarnaast zal Sander voortbouwen op de overgang van lineair naar online en onze strategie verder concretiseren.”

Achtergrond in mediawereld

Sander werkte eerder in zowel de media- als communicatiewereld. Hij was zakelijk leider van de marketing- en communicatieafdeling van de Universiteit Wagingen. Daarvoor bekleedde hij leidinggevende functies bij AKN, waar hij eindverantwoordelijk was voor de promotie en productie van AVRO-, KRO- en NCRV-programma’s. Met de nieuwe functie bij Rijnmond keert hij dus terug in de mediawereld.

“Het raken van mensen met mooie en relevante content die maximale impact creëert, is mijn grootste drijfveer – zowel zakelijk als privé. Dat begint met luisteren en begrijpen wat je publiek beweegt. Ik kijk ernaar uit om deze passie en ervaring in te zetten bij Rijnmond, een organisatie met een essentiële en verbindende rol in de regio”, zegt Sander.

Foto: Rijnmond