Liesbeth Staats heeft haar contract verlengd bij BNR Nieuwsradio. Ze is dagelijks te horen in het middagprogramma, samen met Kees Dorresteijn. Daarnaast heeft ze een rol bij andere programma’s en podcasts. Hoe lang het contract verlengd is, meldt BNR er niet bij.

“Ik voel me thuis bij BNR!”, zegt Liesbeth over haar verlenging. “Het is een zender waar veel mogelijk is en waar we met een relatief klein marktaandeel grote impact hebben. Dat smaakt naar meer.” Hoofdredacteur Marc Adriani is blij dat ze langer wil blijven. “Ze zorgt voor een fris en inhoudelijk geluid in de middagspits van BNR.”

Liesbeth kwam in april 2022 bij BNR. Daarvoor presenteerde ze in de ochtend op NPO Radio 4 en was ze een van de gezichten van onder andere actualiteitenprogramma Brandpunt (KRO-NCRV) en maakte ze jarenlang reportages in binnen- en buitenland. Ze begon haar journalistieke carrière bij AT5 en het NOS Jeugdjournaal, en presenteerde ook in de nacht van NPO Radio 1 voor het programma Nooit Meer Slapen. Liesbeth studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde aan de UvA, heeft een gezin en woont in Amsterdam.

Foto: BNR