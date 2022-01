Roos Abelman verlaat BNR Nieuwsradio

Presentatrice Roos Abelman stopt bij BNR Nieuwsradio. Ze is daar al bijna vier jaar te horen met het middagprogramma, maar per eind maart heeft ze haar baan opgezegd, omdat ze een nieuwe stap wil maken in haar carrière. Wat die stap precies is, is niet duidelijk.

In een mail aan haar collega’s schrijft ze: “Ik ga jullie verlaten. Ik heb met ontzettend veel plezier bij BNR gewerkt, de laatste paar jaar als uw onbescheiden host In de Middag. Al mijn hele carrière kijk ik steeds of en hoe ik weer een stap verder kan komen om mijn ambities en dromen waar te maken. Ik houd van verandering, dat houdt mij scherp en geeft me energie. De tijd voor die volgende stap is nu gekomen.”

De presentatrice noemt BNR in haar mail “een van de leukste clubs waar ik ooit heb gewerkt”, maar ze zegt ook: “Ik houd van verandering, dat houdt mij scherp en geeft me energie.” Tot eind maart blijft Roos nog van maandag tot en met donderdag ‘In De Middag’ presenteren. Dat doet ze sinds een jaar samen met Donatello Piras, die voor BNR blijft werken.

Hoofdredacteur Mireille van Ark laat weten dat er gekeken wordt naar hoe het middagprogramma na maart wordt ingevuld. Over haar vertrek zegt ze: “Roos was de afgelopen jaren het gezicht van de middag op BNR en gaf met haar frisse persoonlijkheid kleur aan onze zender. Roos is een journalist in hart en nieren. Kritisch, scherp maar ook met veel relativeringsvermogen.”

Foto: BNR Nieuwsradio