Radio Veronica komt met een eigen ‘schijf’ die het radiostation een tijd lang promoot. Veronica’s alternatief voor de Alarmschrijf, Megahit, Topsong en 538 Favourite heet Veronica’s Oorkonde. Er wordt in tegenstelling tot de concurrentie niet elke week een nieuwe plaat gekozen, dat verschilt per keer.

Het is opmerkelijk dat Veronica nieuwe muziek actief gaat promoten, want de zender zendt uit op een FM-kavel dat bedoeld is voor classics. Tussen 7:00 en 19:00 uur mag slechts 4,3 procent van de muziek die te horen is op Radio Veronica bestaan uit muziek die in hitlijsten staat of heeft gestaan, tenzij deze muziek ouder van vijf jaar is.

Duwtje in de rug

De kans is overigens groot dat Veronica’s Oorkonde nog niet in de hitlijsten staat en daarmee valt de plaat binnen de voorwaarden. Zendermanager Rob Stenders zegt over de Oorkonde dat het bedoeld is om niet-gevestigde artiesten een duwtje in de rug te geven. “Misschien wel naar het niveau van een enorme hit, maar dat hoeft niet. Het gaat vooral om het steunen van artiesten waarvan wij het vermoeden hebben dat wij dat laatste zetje misschien kunnen geven.”

De eerste Veronica’s Oorkonde is ‘In The Wake Of Your Leave’ van de Australische band Gang of Youths.

Foto: Radio Veronica | Ben Houdijk