BNR Nieuwsradio is gestart met een radiostation waarop geen nieuwsprogramma’s en podcasts te horen zijn, maar muziek. BNR Business Beats, zoals de zender heet, is bedoeld als achtergrondmuziek voor mensen die aan het werk zijn. Het muziekstation is online te beluisteren, al zegt BNR de distributie in de toekomst verder te willen uitbreiden.

Op de non-stop muziekzender is pop, soul en funk te horen. Daarmee moet je denken aan bijvoorbeeld Stevie Wonder, Alicia Keys, Gregory Porter of Aretha Franklin. Het is voor het eerst dat de FD Mediagroep een tweede radiostation start.

Marc Adriani, hoofdredacteur van BNR, zegt in een persbericht: “BNR Business Beats is een logische aanvulling. We weten dat de trouwe BNR-luisteraar regelmatig kiest voor het luisteren naar muziek om bijvoorbeeld gefocust te willen werken. BNR Business Beats speelt in op die behoefte. Bij ons geen radiospelletjes of grapjes van dj’s, maar alleen muziek.”

Audiovormgever Andre Dortmont is samen met muzieksamensteller Thomas Bakker verantwoordelijk voor de programmering. Bakker is op BNR zelf te horen in ‘The Friday Move’ als dj Thomas Robson.

