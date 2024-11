Naast Sublime besteden ook NPO Radio 1 en BNR Nieuwsradio vannacht uitgebreid aandacht aan de Amerikaanse Presidentsverkiezingen. Tim de Wit en Fleur Wallenburg maken vannacht van 24:00 uur tot 06:00 uur de hele nacht live radio op Radio 1, waarbij de eerste uitslagen en prognoses te horen zijn.

Ook worden er reportages van correspondenten uitgezonden en zijn er live gesprekken met verslaggevers ter plaatse, evenals met Nederlandse Amerikanen. De uitzending is ook live te kijken op het YouTube-kanaal van Radio 1.

BNR

Ook BNR Nieuwsradio doet de hele nacht verslag van de Amerikaanse Presidentsverkiezingen, waarbij oud-president Donald Trump en huidig vicepresident Kamala Harris strijden om een plek in het Witte Huis. BNR maakt de live-uitzending van 20:00 tot 10:00 uur morgenvroeg.

Sublime

Sublime doet vanavond verslag van de Presidentsverkiezingen, live vanuit TivoliVredenburg in Utrecht. In een speciale uitzending in samenwerking met NRC praat Sublime-dj Angelique Houtveen de luisteraar bij over de verkiezingsstrijd tussen Donald Trump en Kamala Harris.

Foto: RadioFreak.nl