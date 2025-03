Ivo van Breukelen is de nieuwe zenderstem van NPO 3FM. Daarmee is hij in alle audiovormgeving, zoals jingles en uuropeners, te horen. Ivo volgt Olivier Bakker op, die vorig jaar bij 3FM vertrok om persvoorlichter bij GroenLinks/PvdA te worden.

Het voice-overwerk is niet nieuw voor Ivo. Hij is momenteel al zenderstem van tv-zender NPO 3. De radiomaker is elke werkdag van 9:00 tot 12:00 uur te horen op 3FM.

Foto: KRO-NCRV