Tijdens 3FM Serious Request zullen opnieuw Wijnand Speelman, Sophie Hijlkema en Barend van Deelen het Glazen Huis in gaan. Het huis staat dit jaar in Zwolle. Volgens de publieke zender vormen Wijnand, Sophie en Barend een ‘ijzersterk duo’ en gaan ze daarom opnieuw geld ophalen tijdens de actie. Ook vorig jaar zat dit drietal in het huis.

Dit jaar wordt geld ingezameld voor stichting Metakids, dat strijdt voor kinderen met een stofwisselingsziekte (metabole ziekten). Vanochtend was moeder Petra met haar kinderen Jaro en Dani te gast in de ochtendshow op 3FM. Jaro en Dani hebben allebei een metabole ziekte en weten hoe belangrijk het is om geld op te halen voor Metakids. Zij maakten met het openen van gouden enveloppen één voor één de namen bekend van de dj’s die dit jaar het Glazen Huis in gaan.

Een eer

“Het is een eer om dit jaar weer een week lang in actie te komen voor 3FM Serious Request”, zegt Wijnand. “Samen met Barend en Sophie zetten we ons volledig in om zoveel mogelijk geld op te halen voor Metakids, want onderzoek naar metabole ziekten is keihard nodig.”



Sophie Hijlkema vult aan: “Op dit moment zijn metabole ziekten de meest dodelijke ziekten onder kinderen. Voor de 10.000 gezinnen die ermee te maken hebben, is het cruciaal dat hun stem gehoord wordt en dat er een hoopvolle toekomst is waarin deze ziekten behandelbaar zijn. Samen kunnen we echt het verschil maken.”

Barend van Deelen zegt dat er “een topweek” komt in Zwolle. “Ik kan nu al niet wachten op een afgeladen vol Rodetorenplein en ik kan alvast beloven dat er hele vette artiesten en gasten langskomen. Het voelt voor mij als vader heel oneerlijk dat kinderen met een metabole ziekte zo weinig kansen hebben. Daar moeten we verandering in brengen.”

Foto: NPO 3FM/Sander Karssen