NPO 3FM-dj Wijnand Speelman gaat een flinke uitdaging aan: hij hardloopt volgende week woensdag (20 november) van de 3FM-studio in Hilversum naar Zwolle, waar dit jaar het Glazen Huis staat. Dat is een afstand van 86 kilometer. Hij hoopt voor de start van deze dubbele marathon al minimaal 5.000 euro op te halen voor Metakids, het goede doel van 3FM Serious Request dit jaar.

Wijnand gaat de dubbele marathon zonder pauze uitlopen, met slechts korte stops voor noodzakelijke onderbrekingen, zo vertelde hij vanochtend in zijn ochtendprogramma op 3FM. De radio-dj start woensdag 20 november rond 8:20 uur vanuit de 3FM-studio in Hilversum en zijn tocht eindigt op het Rodetorenplein in Zwolle.

Collega-dj Mart Meijer doet de gehele dag live verslag op 3FM vanaf zijn elektrische fiets. Wijnand is een geoefend hardloper, hoewel deze afstand voor hem ook een flinke uitdaging is. De radio-dj is desalniettemin gemotiveerd. “Onderzoek naar metabole ziekten is keihard nodig, dat is mijn motivatie. Dat is waarom ik het ga halen. Ik hoop met deze actie zoveel mogelijk mensen te inspireren om geld te doneren.”

Wijnand is dit jaar, samen met Barend van Deelen en Sophie Hijlkema, tevens de bewoner van het Glazen Huis.

Foto: KRO-NCRV